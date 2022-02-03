После стрельбы в Днепре в Киеве люди собрались на митинг – стрим

В Киеве 3 февраля проходит "Митинг справедливости". Мероприятие инициировали семьи, у которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы в воинских частях. Как сообщает корреспондент "Сегодня", родственники погибших уже собрались возле Офиса президента.
Родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров.
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В акции принимают участие родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артемий Рябчук — солдат, который 27 января расстрелял четырех своих сослуживцев и убил одну гражданскую женщину.
Митинг пройдет также в Днепре
В одной из закрытых групп в социальной сети Facebook в поддержку днепровского стрелка Артемия Рябчука говорится, что митинг может состояться и в Днепре, однако 5 февраля.
Это уже вторая группа в поддержку Рябчука, поскольку первая была заблокирована.
Трагедия 27 января в воинской части
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военнослужащие начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.