Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Последние приготовления. Что происходит на Софийской площади в Киеве перед открытием елки (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня Дарья Цисарук Дарья Цисарук Корреспондент
18 декабря, 16:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елку зажгут сегодня вечером в присутствии тысяч киевлян
Вечером в Киеве зажгут главную елку страны.
Вечером в Киеве зажгут главную елку страны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Софийской площади продолжаются последние приготовления открытие новогодней елки.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

За пара часов до торжества, на локации тестируют свет и собирают сцену. Там уже развесили игрушки и украшения.

Реклама

Реклама

Софийская площадь в канун открытия елки. Фото: "Сегодня"

Открытие елки впервые перенесли

Традиционно главную елку в Киеве зажгли 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция была нарушена.

Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади засветят 18 декабря в 17:00 за день до праздника Николая.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов к 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.

Елку уже украсили

Корреспондент "Сегодня" наблюдал, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там прикрепили на ветках 20 тысяч золотых и красных игрушек.

Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 602

заболело за неделю в Киeвe

-4%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять