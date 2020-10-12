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Пострадавший от взрыва дом на Позняках укрепили за выходные

12 октября, 11:11

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Конструкция была установлена еще вчера вечером

За выходные, 10-11 октября, спасатели провели укрепление дома, который пострадал от взрыва на столичных Позняках. На здании по улице Крушельницкой установили металлические конструкции, которые помогут безопасно разобрать дом.

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Так, конструкция была установлена еще вчера вечером. Вокруг пострадавшего здания установлен высокий забор, а перед домом сделана специальная площадка для работы техники, тут выложили бетонные плиты.

"Работы по установке металлических креплений на здании завершены. Их удалось провести за эти выходные. Разбирать пострадавший от взрыва дом начнем после того, как из квартир вынесут все вещи жильцов. Выносить вещи начнут со вторника, жильцам будут помогать спасатели", – рассказал сайту "Сегодня" начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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Напомним, на ликвидацию последствий взрыва дома на Крушельницкой из резервного фонда бюджета Киева выделили 15,7 миллиона гривен.

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Президент Владимир Зеленский сообщал ранее, что жители многоквартирного дома в Дарницком районе, которые лишились жилья из-за взрыва газа на Позняках, получили новые квартиры.

Видео: KIEVMAP

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Киев взрыв укрепление позняки

Источник: Сегодня

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