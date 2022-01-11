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Построят очередной ЖК? В Киеве застройщик снес общежитие

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 января, 19:58
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Прокуратура намерена выяснить, законно ли поступает застройщик
В столице сносят общежитие, где живут люди
В столице сносят общежитие, где живут люди / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице на месте общежития, которое сносят, появится жилой комплекс. В Голосеевской РГА "Сегодня" пояснили, что здание на Метрологической находится не на балансе территориальной общины Киева.

Общежитие, которое сегодня начали демонтировать – собственность Академии наук Украины.

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"Законно или нет сносят это общежитие, мы еще будем разбираться. К делу должна подключиться столичная прокуратура. Это здание – собственность Академии наук Украины. К нам обращались за помощью жильцы этого общежития. И на эту тему было несколько совместных совещаний. Мы остаемся на стороне жильцов. В свою очередь в Академии наук Украины, нас заверили, что действуют в рамках действующего законодательства. Нам пообещали, что людей на улицу никто не будет выбрасывать – жильцам обещали предложить места в других общежитиях", – рассказал сайту "Сегодня" глава Голосеевской РГА Сергей Садовой.

По его словам, вероятно, что здание сносят из-за намерений инвестора построить на этом месте жилой комплекс.

Что произошло

  • В Киеве на Метрологической, 1 сносят общежитие, в котором живут люди.
  • В Сети утверждают, что там проживают две семьи.
  • Активист Михаил Погребиский сообщил в Facebook, что многие годы людей пытались тупо выбросить на улицу – отключали им газ, электричество, отопление, горячую воду; нанятые бандиты из известной преступной группировки избивали окна в квартирах и машинах жителей.
  • Волонтеров просят забрать животных, которые замерзают на улице.

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