Потепление придет со снегом: погода в Киеве 20 января

Погода в Киеве в четверг, 20 января, будет снежной. Несмотря на осадки, в столице нашей страны, прогнозируют "плюсовую" температуру. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день в Киеве столбики термометров будут колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Температура улучшится по сравнению с предыдущим днем. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
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Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.