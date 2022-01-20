Потепление придет со снегом: погода в Киеве 20 января

Сегодня в столице ожидаются осадки, а также сильный ветер

Температура в столице будет достигать 3 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 20 января, будет снежной. Несмотря на осадки, в столице нашей страны, прогнозируют "плюсовую" температуру. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день в Киеве столбики термометров будут колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Температура улучшится по сравнению с предыдущим днем. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?