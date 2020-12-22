Поздравление с колес: в одном из районов Киева запустили необычный автобус с колядками

В Голосеевском районе столицы придумали как поздравлять жителей с новогодними праздниками в условиях пандемии. Здесь запустили праздничное "Мюзик-Авто", которое курсирует по основным магистралям района и с динамиков раздаются всевозможные поздравления, песни и мелодии. Автомобиль заезжал даже в частный сектор района – Мышеловку, Ширму, и Корчеватое.

"Праздничные новогодние и рождественские мелодии создадут атмосферу уюта, семейного тепла и поднимут настроение жителям района. У нас только позитивные отклики по поводу работы автобуса", – отмечают в управлении культуры, туризма и охраны культурного наследия Голосеевской РГА.

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Автобус ездил по району в день Святого Николая – 19 декабря. Также его видели на улицах 18 декабря.

"Увидеть необычный автобус и услышать новогодние поздравления жители района смогут 31 декабря. Из динамиков будут звучать новогодние поздравления, украинская музыка, колядки, стихи. Автобус начнет курсировать по району с 12:00 дня и будет ездить не меньше четырех часов", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении культуры, туризма и охраны культурного наследия Голосеевской РГА.

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Ранее мы писали, что кафе и рестораны готовятся к новогодней ночи. В этом году из-за карантина праздновать будут совсем не так, как обычно.

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Напомним, с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения – к списку запретов "оранжевой зоны" добавились еще некоторые.

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