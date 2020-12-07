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Пожаров нет, а смог есть: в Киеве назвали причину грязного воздуха

7 декабря, 13:17

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Киевляне жалуются на неприятный запах в столице

Состояние воздуха в Киеве вызывает массу волнений среди киевлян. Люди жалуются на неприятный запах и дымку в разных районах города. Горелым пахнет на Позняках, Березняках, Отрадном, Борщаговке, Голосеево. Сайт "Сегодня" поинтересовался у столичных чиновников, почему так происходит в городе, и когда ждать спасения.

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В департаменте муниципальной безопасности КГГА заверяют, что крупных пожаров в черте города и на его окраинах нет.

"На данный момент в городе нет пожаров, торфяники не горят, задымления тоже нет. Думаю, причина плохого воздуха кроется в том, что в городе формируется смог из-за природных условий, когда практически нет движения воздуха, а есть очень много выхлопов от автотранспорта. В городе много машин и мы фактически дышим своими же продуктами жизнедеятельности", – поясняет сайту "Сегодня" Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Он отмечает, что в городе нет задымлений, а вот смог присутствует даже на Крещатике.

"Вот даже сейчас, днем, дальняя сторона Крещатика покрыта смогом, над главной улицей поднялась дымка. Это происходит из-за огромного количества транспорта в центре города. Те же маршрутки работают на дизельном топливе, выпуская в воздух клубы черного дыма. Плюс воздух серьезно загрязняет частный сектор, где все перешли на печное отопление и массово отапливают дома дровами. Это ярко видно в частном сектора на Осокорках, Голосеево, Беличах, Жулянах", – говорит Роман Ткачук.

По его мнению, чтобы решить данную проблему нужно уменьшать количество автотранспорта в городе. Водить строгие ограничения и контроль.

Когда и как это будет делаться, пока неизвестно.

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Напомним, в трех районах Киева недавно зафиксировали загрязнение воздуха.

Ранее мы писали, как проверить со смартфона загрязнение воздуха в Киеве.

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Киев смог воздух смог над Киевом туман в Киеве

Источник: Сегодня

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