Правда или подстава? Киевский священник отреагировал на обвинения в изнасиловании

Французский аспирант заявил, что в Киеве его добивался украинский батюшка

Священник Ахилла Шахатрин отрицает обвинения Николя Имбера/Фото: Facebook: Nicolas Imbert, Архимандрит Ахилла Шахтарин, коллаж: "Сегодня"

25-летний аспирант из Франции Николя Имбер обвинил украинского священника Ахилу Шахтарина в сексуальных домогательствах и написал заявление в полицию.

Об этом сообщает ТСН.

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Детали

По информации ТСН, батюшка обвинения отрицает и собирается писать на француза встречное заявление. Инцидент произошел в селе Горенка под Киевом.

Известно, что 25-летний француз — аспирант парижского вуза. Он изучает восточное православие, общается с украинскими священниками. Во время своего последнего визита в столицу Украины он встретился с архимандритом Ахиллой. По его словам, он как бы до него добивался.

Что было раньше?

Перед инцидентом священник провел экскурсию по своим "владениям". Якобы показал хозяйство при храме и, собственно, сам храм. Потом, по словам Николя, его усадили за стол. Накормили и, несмотря на строгий пост, напоили крепкими церковными настойками. Парень вспоминает, что после нескольких рюмок ему стало плохо, поэтому священник предложил ему остаться на ночь.

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"Он дал мне алкоголь. И когда я лег спать, то почувствовал, что заболел. У меня была температура. На самом деле у меня явно был COVID", — говорит Николя.

Как все произошло?

Как рассказал Николя, впоследствии он попросил помощи у священника.

"Я ему сказал: "Отче, вы спите? Мне очень плохо". Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: "Иди сюда!". Предложил к нему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой", — рассказал Николя.

Парень сбежал со скандалом и впоследствии написал заявление в полицию.

Что говорит священник?

Батюшка служит в монастыре в честь иконы Божией Матери "Киево-Братская" много лет. Говорит, что о скандале с французом узнал из Интернета и считает это подставой.

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"Полиция занимается этим. Я ведь тоже не буду ждать, когда такие обвинения будут звучать", — отметил архимандрит Ахилла (Шахтарин).

Кроме того, священник рассказывает почти слово в слово историю, о которой говорил Николя, вплоть до застолья.

"Мы попробовали три (настойки — Ред.) – калину, малину. В монастыре это не возбраняется. У нас не было застолья. Борщ, пельмени рыбные", — рассказал он.

Однако по словам Ахилла, именно Николя напросился на ночлег. Ему выдали чистую пижаму и уложили спать.

"Я даже заподозрил, что он принял какое-то лекарство или что-то такое, потому что у него резко изменилось поведение. Когда я его выпроваживал, он агрессивно себя начал вести", — отметил он.

Любые попытки изнасилования священник отрицает. Говорит, полиция разберется. Не верит мужчина и в "ковид" Николя.

Полиция отреагировала

В полиции Киевской области подтвердили, что гражданин Франции подал заявление о преступлении, а священника в Горенке уже допросили. Сейчас правоохранители ждут результаты судебно-медицинской экспертизы. Только тогда станет понятно, кто кого добивался. На это время производство открыто по статье "побои и пытки".

Инциденты со священниками

Настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин обратился к украинцам с необычной просьбой и вызвал бурю негатива в Сети . Мужчина опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Под фото он призвал украинцев беречь себя.

. Мужчина опубликовал свое селфи на фоне памятников на кладбище. Под фото он призвал украинцев беречь себя. Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская Солидарность" Александр Дедюхин, который является еще и священником Православной церкви Украины, оскорбил женщин из-за абортов. В ответ народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко назвала его высказывания сексизмом.

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