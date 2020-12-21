Праздничное чудо: "АТБ" помогает тысячам украинских семей удивить ребенка в День святого Николая

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День святого Николая – это праздник, который олицетворяет собой маленькое чудо. По одной из легенд, все началось еще в глубокой древности, когда в городе Мира юноша Николай тайком приносил в дома самых бедных горожан продукты, одежду для детей, лекарства и другие вещи, которые люди не могли себе позволить. Примерно в X веке распространилась на всю Европу традиция вязать носки и класть туда для послушных детей сладости. В Украине также почитают святого Николая, однако так иногда складываются обстоятельства, что не все родители могут себе позволить поздравить в этот день своих малышей. Речь идет о тех украинских семьях, которые живут в городах и поселках, расположенных вблизи так называемой линии разграничения на Донбассе. Фактически эти люди находятся в прифронтовой зоне и все свои скромные средства вынуждены тратить на питание и самое необходимое для жизни. Тем не менее в этом году тысячи ребятишек из таких украинских семей не останутся без праздника и традиционных для такого дня сладких подарков. Настоящее чудо на День святого Николая (19 декабря) для них сотворила крупнейшая торговая сеть страны "АТБ".

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Вот уже третий год подряд компания помогает местным администрациям населенных пунктов прифронтовой зоны устраивать для детворы настоящий праздник, обеспечивая сладкими подарочными наборами тех, у кого детство проходит в страхе, нередко даже под грохот боевых орудий. Особенно важно поддержать их в День святого Николая, на Новый год и Рождество – вернуть надежду на то, что чудеса возможны, что все будет хорошо.

В этом году корпорация "АТБ" выделила на этот благородный благотворительный проект 70 тысяч гривен – подготовила сладкие подарочные наборы для тысяч детей, живущих в наиболее опасных и пострадавших от боевых действий регионах востока Украины.

"Один из самых ожидаемых праздников для детворы в преддверии Нового года – День святого Николая. Для нас он стал доброй традицией. Ежегодно подарки от нашей компании получают тысячи украинских семей, реабилитационные центры, больницы, детские дома. Однако на особом счету и в приоритете у нас всегда были дети из населенных пунктов прифронтовой зоны...

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Поддержать маленьких украинцев в новогодние и рождественские праздники, подарить им надежду на маленькое чудо – всегда было и есть для нас самой почетной и ответственной задачей.

Нет на свете более высокой оценки и награды, чем видеть улыбку на лице ребенка и счастье в его глазах!" – сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор и председатель совета директоров корпорации "АТБ" Борис Марков.

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Накануне Дня святого Николая Бахмутская районная администрация получила от компании "АТБ" 626 новогодних сладких наборов для детей, которые живут на так называемой линии соприкосновения. Подарки передали воспитанникам Мироновских учебных заведений № 1 и № 2, Луганской общеобразовательной школы, Новолуганской и других школ.

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Марьинская районная госадминистрация Донецкой области передала от "АТБ" 1755 сладких подарков детям дошкольного возраста, школьникам и детям с инвалидностью.

На этих территориях даже сейчас периодически происходят боевые действия, а многие семьи находятся в сложном финансовом положении.

Как социально ориентированный и патриотичный бизнес лидер украинской отрасли ритейла (по числу магазинов, товарообороту, объему уплаченных налогов в бюджеты всех уровней и т. д.) "АТБ" постоянно заботится о гражданах, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Для системной поддержки наиболее незащищенных слоев населения несколько лет назад был создан Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ". В рамках социальных проектов БФ "АТБ" новогодние продуктовые наборы ежегодно получают семьи воинов, погибших в зоне АТО/ООС, общество Красного Креста, реабилитационные центры, больницы, люди с ограниченными возможностями, детские дома...

Бахмутский район, Светлодарск, Марьинка, Красногородка... Эти ранее малоизвестные населенные пункты и районы Донецкой и Луганской областей в последние годы часто бывают на слуху в связи с военным противостоянием, потерями, жертвами, разрушениями, провокациями. Сегодня же благодаря социальным и благотворительным инициативам компании "АТБ" самые маленькие их жители, вынужденные находиться в суровых прифронтовых условиях, искренне улыбнутся. Получив сладости, они смогут верить в лучшее будущее и надеяться на маленькое чудо.

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