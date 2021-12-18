Праздник с конфузом. Елку на Софийской площади зажгли со второго раза (видео)

В Киеве главную елку страны не смогли засветить с первого раза – люди дважды начинали обратный отсчет

В Киеве не получилось засветить елку с первого раза / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Софийской площади во время открытия главной елки страны произошел конфуз – гирлянды на праздничном дереве не смогли включить с первого раза.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что произошло с елкой?

На сцене как раз выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с грядущими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, елка должна была засветиться, однако включилась только иллюминация вокруг нее.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Тогда мэр придумал, как выкрутиться из ситуации. Он заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активные, поэтому и елка не "захотела" сиять. Тогда начали еще один отсчет, который все-таки закончился успехом. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.

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Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Как украсили елку в этом году

Искусственная елка высотой в 31 метр засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цветов. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находиться Земля. Над елкой развешаны более 70 других планет.

Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

Также на площади разместили вертеп диаметром в 32 метра. Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.