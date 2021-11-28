Народные гуляния и зажжение ханукии. Как в Киеве будут отмечать Хануку

11-ти метровую ханукию зажгут на Печерске, а детям подарят деньги "на масло" – как будут праздновать Хануку в столице

Как отметят Хануку в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году праздник Ханука, или еще его называют "Праздник света", иудеи начнут отмечать с вечера воскресенья 28 ноября. Он продлится до вечера 6 декабря. Таким образом, празднование будет длиться 8 дней.

Сайт "Сегодня" выяснял, как это торжество будут праздновать в Киеве.

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В этом году праздничные мероприятия в Центральной синагоге Киева будут ограничены из-за коронавируса.

Зажгут гигантскую ханукию

Праздник пройдет камерно. Например, зажжение самой большой в Украине ханукии проведут на Майдане Незалежности со стороны Главпочтамта. Это место выделили городские власти, хотя в разные годы ханукию зажигали на Крещатике, возле Арки дружбы народов и Дворца спорта.

"Механизм такой – мы обращаемся в КГГА, а там выделают временное место. Высота самой большой ханукии 11 метров. Зажигать ее будем при помощи автовышки. Раввин поднимется на высоту и зажжет светильники. Конструкцию установят в утвержденном месте утром 28 ноября", – рассказал сайту "Сегодня" помощник главного раввина Украины Давид Мильман.

После зажжения запланировано народное гуляние. Будет звучать еврейская музыка и песни. Ханукия простоит здесь один день, после чего ее демонтируют.

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Считается, что человек, который принимает участие в Хануке, получает отдельное благословение.

Виктор Ющенко, когда был президентом Украины, каждый год приезжал на праздник в Центральную синагогу Киева. Из известных политиков ханукию зажигал и мэр Киева Виталий Кличко. Он не побоялся подниматься на высоту и зажигать лампады. А вот экс-мэр Киева Леонид Черновецкий на праздник приходил, но не рискнул зажигать ханукию, видимо, побоялся высоты.

Кличко уже зажигал ханукию. Фото из открытых источников

Только по приглашениям

В Центральной синагоге торжественное мероприятие запланировано на понедельник. Но туда будут пускать небольшое количество посетителей.

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"В синагогу люди смогут прийти, но только по приглашениям и только вакцинированные. Просто так прийти на гуляние, как в обычные годы, к сожалению, не получится. Мы строго соблюдаем все противоэпидемиологические нормы", – добавляют в синагоге.

Как родился этот праздник?

Праздник посвящен трем чудесам, которые произошли в древние времена, когда Израиль находился под владычеством Греции.

Иудеи платили дань и налоги грекам, но терпели гнет. Затем чужеземцы хотели насадить им свою религию и идеологию – потребовали, чтобы в храм была внесена статуя Зевса. Иудеи запротестовали, и началось восстание. Это были обычные ремесленники, плохо вооруженные, не имеющие военного опыта. Но им удалось победить самую могучую армию того времени. Греки были изгнаны из Иерусалима.

В оскверненный храм зашли коины – люди, которые имеют право вести службу. Возникла проблема, нужно было зажечь минору – храмовый светильник. Это делается только специальным оливковым маслом, собранным с созревших оливок без их давления. В храме был обнаружен только один бочонок такого масла, которого бы хватило только на один день, чтобы зажечь минору.

У иудеев было три варианта:

Подождать 8 дней, когда приготовят новое масло в достаточном количестве;

Использовать любое даже непригодное масло;

Зажечь минору маслом из одного бочонка и положиться на волю всевышнего.

"Они выбрали третий вариант. И произошло чудо! Масла из бочонка хватило на 8 дней. В память об этом чуде мы зажигаем ханукию. Этим мы славим все три чуда. Первое, что слабые и плохо вооруженные победили сильных и хорошо вооруженных. Второе, что в оскверненном храме нашелся бочонок подходящего масла. И третье, что масло, которого должно было хватить на один день, горело 8 дней", – поясняет Давид Мильман.

Этот праздник учит людей, что если человек принимает правильные решения, то всевышний позаботится, чтобы обеспечить его всем необходимым.

Как празднуют дома?

На Хануку иудеи зажигают специальный светильник, который называется ханукия. В первый день праздника – одну свечку, затем вторую. И так пока не зажгут все 8 свечей. Зажжение ханукии проводится как в синагоге, так и дома у верующих – это праздник чуда, радости, света, добра и духовного очищения.

"По традиции отец семейства зажигает одну ханукию, а если в семье есть сын старше 13 лет, то у него есть своя ханукия и он ее зажигает отдельно", – поясняют в синагоге.

Что можно делать в праздник?

В Центральной синагоге Киева говорят, что для верующих нет никаких запретов, но можно творить только добрые дела.