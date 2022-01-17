Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Праздник закончился. В Киеве разбирают главную елку страны – репортаж (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 16:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже разобрали и увезли персонажей рождественского вертепа, который украшал основу елки
Елку будут разбирать целую неделю.
Елку будут разбирать целую неделю. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади приступили к демонтажу главной елки Украины. Рабочие уже разбирают праздничную иллюминацию на входных группах в новогодний городок. Эти конструкции, напомним, украшены гирляндами и настоящими елочными ветками.

Самая красивая

Все в восторге от главного новогоднего дерева Украины. На страничке организаторов в социальных сетях пишут, что в Киев приезжали целыми семьями, чтобы полюбоваться новогодней красавицей. Один мужчина признался, что проехал с семьей 350 километров, чтобы своими глазами увидеть главную елку на Софийской площади.

Реклама

Многие пишут, что такой красивой елки не было в Киеве за 30 лет независимости Украины.

Реклама

Реклама

Елку уже начали разбирать. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Сколько будут разбирать?

Разбирать главную елку будут целую неделю. Рабочие уже разобрали и увезли персонажей рождественского вертепа, который украшал основу елки.

"Люди сетуют, мол, почему не оставили елку на Софийской площади до праздника Крещения – 19 января. Но мы тут ничего не можем сделать. Елку на Софийской площади будут разбирать несколько дней. Сначала уберут мелочь – в виде украшений на разных локациях по площади, а потом приступят к демонтажу гирлянд и игрушек с елки. Например, звезду с макушки нашей новогодней красавицы будем снимать через 2-3 дня. Для этого нужен высотный кран, чтобы снять звезду с высоты 31 метр", – поясняют нам организаторы.

Чем запомнилась?

Главную елку на Софийской площади в этом году открыли не 19, а 18 декабря. Ее украсили 20 тысяч игрушек золотого и красного цветов.

Елка на Софийской площади устояла во время сильнейшего ветра 83 км/час, который пронесся в Киеве 14 января. С веток не упала ни одна ее игрушка! При этом в городе упало несколько рекламных щитов и очень много деревьев.

Изменят дату открытия

Сейчас организаторы новогоднего праздника на Софийской площади хотят инициировать новые даты по установке и открытию главной елки страны.

"Есть такое предложение – открывать елку не 19 декабря, а с 10 декабря. Чтобы она украшала площадь ровно месяц – с 10 декабря по 10 января. Зачем нам такие длинные гуляния на 1,5 месяца? При предлагаемом графике, мы можем отмечать католическое и православное Рождество, а также Новый год", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

К тому же, с 1 по 10 декабря создается рейтинг лучших елок в Европе, а наша елка в этот рейтинг не попадает, поскольку открывается только 18-19 декабря.

Попросят дополнительные наряды полиции

Также организаторы новогоднего праздника будут обращаться в Национальную полицию, чтобы во время работы праздничного городка на Софийской площади выделялось большее количество правоохранителей для патрулирования территории.

"На площади очень много мошенников, особенно ромской национальности. Также много ряженых Дедов Морозов, медведей, персонажей в разных костюмах. Они пристают к людям с просьбой сфотографироваться, а потом требуют с человека 200 гривен. Возникают неприятные ситуации и конфликты, а они никому не нужны во время праздников", – добавляют организаторы.

Ранее мы писали:

  • Киевляне начали сдавать новогодние елки в пункты приема, расположенные по всей столице. Такие пункты будут работать до 31 января.
  • Международная туристическая организация European Best Destinations опубликовала рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Главное новогоднее дерево Киева оказалось в ТОП-15.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Праздник закончился. В Киеве разбирают главную елку страны – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 624

заболело за неделю в Киeвe

+35%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять