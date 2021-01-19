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Предлагали работу в Офисе президента и Кабмине: СБУ разоблачила мошенников

19 января, 12:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы задержали бывшего помощника одного из народных депутатов Украины

Контрразведка СБУ разоблачила преступную группировку, участники которой "трудоустраивали" кандидатов на руководящие государственные должности.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемые предлагали рабочие места, в том числе, в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров Украины.

Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за 200 000 долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

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Подозреваемого задержали 18 января во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут судить мошенников, которые пытались продать за более 750 тысяч долларов США виртуальные должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.

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Также напомним, в Киеве задержали мошенника, который требовал 150 тысяч долларов, прикрываясь связями в Офисе президента.

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Киев торговля должность Кабинет министров Офис президента
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