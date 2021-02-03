Українська
$ 28,06
33,79
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Предотвратила пожар: 4-летнюю киевлянку наградили орденом "За доброе дело" (фото)

3 февраля, 11:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ребенок спас чужую квартиру от пожара

В Киеве 4-летнюю девочку наградили орденом "За доброе дело".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Как оказалось, маленькая девочка спасла чужую квартиру от пожара.

"Взгляд Полины задержался на нескольких мерцаниях, чуть заметных в одном из окон многоэтажки. Девочка сразу дернула маму за руку и сказала, что в окне пожар. И она была права, именно в тот момент в одной из квартир развивалась пожар. Возможно, именно в те минуты черный кот, которого впоследствии спасли, уже проснулся и искал место где спрятаться, чтобы спастись от едкого дыма", – говорится в сообщении.

Реклама

Мама Полины, Ольга, не теряя времени, вызвала на помощь спасателей.

В тренде
В Киеве в реке нашли тело военнослужащего (фото, видео)

Начальник 19-й пожарной части Игорь Щербаков наградил юную героиню орденом "За доброе дело".

Напомним, в Николаевской области 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов". К тушению были привлечены 73 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Реклама

Также известно, что на момент приезда пожарных бригад в торговом центре уже не было людей. Вскоре копы задержали поджигателя торгового центра. Он доставлен в Первомайское управление полиции.

Смотрите видео – спасатели достали из кювета грузовик:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев спасатели награждение ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета ДрагомановаУкраина
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)Другие новости
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкой
Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкойУкраина
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стекломДругие новости
В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогноз
В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогнозДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять