Ждут подмогу: предприниматели продолжают протест в центре Киева

В центре Киеве 16 декабря продолжается акция протеста предпринимателей. Всю ночь на Майдане оставались несколько сотен демонстрантов.
С вечера предпринимателям удалось установить палатки. На Майдане сейчас меньше спецназовцев, чем вчера. Организатор "Налогового Майдана" и протеста ФОПов Сергей Доротич ночью написал заявление в полицию на правоохранителей, которые, по его мнению, украли во время штурма палатки.
Как рассказали вчера предприниматели сайту "Сегодня", они будут стоять "до последнего".
"Мы будем стоять, пока не добьемся своего", – сказала женщина.
Предприниматели вчера заявили, что поехали за подмогой и сегодня обещают людей гораздо больше.
Напомним, акция протеста ФОПов началась вчера под Верховной Радой. Предприниматели протестуют против карантинных ограничений и введения кассовых аппаратов. Они требовали принять законопроекты № 3853-1 и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
По данным полиции, вчера в драках пострадали около 40 правоохранителей. Доходило до того, что на Майдане взрывали шумовые гранаты.
Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане
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