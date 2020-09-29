Представители группы компаний DIM открыли футбольное поле возле ЖК Метрополис в Голосеевском районе

28 сентября 2020 года в Голосеевском районе состоялось открытие футбольно-баскетбольного поля около ЖК "Метрополис", который расположен по адресу ул. Академика Заболотного, 1. Строит жилой комплекс группа компаний DIM.

На открытии объекта присутствовали: партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский, мэр города Виталий Кличко, глава Голосеевской РГА Сергей Садовый, глава ОБСС "Глушкова 9Д и 9Б" Павел Жук и другие представители городской и районной администрации.

"С радостью открываем новый объект возле ЖК "Метрополис". Ведь для нашей компании важно, что мы создаем не только квадратные метры, но и атмосферу, в которой комфортно жить. Спортивная инфраструктура района — это важная составляющая. Мы верим, что жители по достоинству оценят новое футбольное поле, и оно станет местом, которое объединит всех любителей активного досуга", - заявил во время открытия партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский.

Характеристики новой спортивной площадки выглядят следующим образом. Размер поля — 416 кв.м, 8 см бетонная армированная основа, покрытая 13 мм двухслойного износостойкого покрытия. Общая стоимость создания площадки — 1 млн 200 тыс. грн.

Кроме футбольных ворот, на площадке установлены баскетбольные кольца, так что у жителей будет возможность разнообразить спортивный досуг.

По словам представителя компании, помимо футбольно-баскетбольного поля, компания DIM обеспечила покрытие свыше 350 кв. м детских площадок для ОСББ "Глушкова 9Д и 9Б", что обошлось девелоперу в 300 тыс. грн.

Для застройщика это уже не первый проект, в котором он помогает благоустроить Киев. В декабре 2016 года группа компаний DIM провела плановый ремонт входной группы и крыши по ул. Миропольская, 37. А в мае 2017 года в Днепровском районе был открыт сквер по ул. Жмаченко, 28. Он был создан в рамках меморандума, заключенного между местной общиной и группой компаний DIM, возводящей рядом жилой комплекс "Автограф".

Помимо этого, в 2019 году рядом с жилым комплексом А52, в переулке Бехтеревский, 7/11, сделали ремонт входных групп и установили детскую площадку, а в соседнем 13А проведена реконструкция теплового пункта.

"Наша цель – сделать Киев уютным, красивым и комфортным городом. Поэтому DIM не только строит новые современные ЖК, но и всегда с удовольствием помогает нашим соседям", - сказал Андрей Насиковский.

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