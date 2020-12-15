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Причины падения опор освещения на Шулявском мосту установит полиция

15 декабря, 16:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В полицию с заявлением обратился подрядчик, а также мэр столицы

Генеральный подрядчик реконструкции Шулявского путепровода, а также мэр Киева Виталий Кличко обратились с заявлением в полицию, чтобы выяснить причины падения трех опор освещения на транспортной развязке.

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Об этом сообщает КГГА.

Также в полицию с соответствующим заявлением обратился заказчик выполнения работ – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

"В настоящее время на месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП "Киевпастранс" и аварийная бригада КП "Киевгорсвет", – говорится в сообщении.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что также обратился с заявлением в полицию.

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"Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ", – сказал он.

Напомним, что 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе.

Ранее мы писали, что съезд с Шулявского моста был закрыт, там выполняли работы на сети газопровода.

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Киев полиция Виталий Кличко столб шулявский мост

Источник: Сегодня

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