Придется сидеть дома? Какая погода будет в Киеве завтра – прогноз (карта)

Завтра, 27 ноября, в Киеве утром пройдет дождь, но вечером осадков уже быть не должно.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
В Киеве в ближайшую ночь и утром пройдет дождь. Завтра днем осадки уже утихнут.
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Столбики термометров будут колебаться от 6 до 7 градусов выше нуля.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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