Приехали в Киев из России. Что известно о пациентах Александровской больницы со штаммом "Дельта"

Эксперт рассказал о симптомах нового штамма, а также введут ли карантин в столице

В столичной больнице новый штамм коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевлян ошеломила новость о том, что в Александровской больнице у шести пациентов обнаружили индийский штамм коронавируса "Дельта". Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет. Сайт "Сегодня" пообщался с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником, чтобы прояснить всю опасность ситуации для горожан в связи с обнаружением опасного вируса.

Симптом – дыхательная недостаточность

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Что известно о пациентах, какой у них диагноз?

По его словам, состояние у всех шести человек, которые поступали в Александровскую больницу – средней и тяжелой степени тяжести. Два пациента были в реанимации. Клиническая картина характеризовалась высокой температурой и дыхательной недостаточностью, но не отличалась от тех больных, которые поступали с коронавирусом в больницы и до этого.

В связи с этим был проведен анализ их местонахождения до прибытия в Киев. Оказалось, что часть из пациентов приехали в столицу из России. Было принято решение провести предварительный анализ. Он показал, что это штамм "Дельта". На данный момент все образцы материалов пациентов отправлены в лабораторию Центра общественного здоровья Украины, и сейчас мы ожидаем от них подтверждения или опровержения этого диагноза.

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То есть, все заболевшие были в России?

Большая их часть в последнее время находилась в России. Мы не имеем права разглашать личные данные об пациентах. Могу добавить, что сейчас специалисты проверяют всех контактных лиц, с которыми общались пациенты. Они тоже будут находиться под наблюдением медиков.

Откуда везут "Дельту"

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Раннее заявлялось, что штамм "Дельта" могут завести из всевозможных курортов, например, из Турции, Индии. Так ли это?

Я не исключаю, что такое возможно. На сегодняшний день границы открыты, в том числе, в Турцию и Европу. В разгаре сезон отпусков. Все ездят на отдых. Люди пересекаются в разных аэропортах, самолетах, отелях на курорте. А когда они возвращаются домой, есть большая вероятность в том, что этот штамм будет попадать в Украину.

Мест в больницах хватит

Хватит ли в Киеве мест в больницах, чтобы принимать пациентов со штаммом коронавируса "Дельта"?

Мест в больницах хватит. На сегодняшний день мы подготовили 23 медицинских учреждения и более 5,6 тысяч коек, чтобы принимать больных на коронавирус. Штамм дельта протекает практически так же, как и другие штаммы.

Загоняют на вакцинацию?

Скептики утверждают, что новость про штамм коронавируса "Дельта", который обнаружили в Киеве, это принудительный метод загона людей на вакцинацию. Дескать, спешите уколоться, иначе умрете. Так ли это?

Доли правды в таких заявлениях нет. Мы с самого начала заявляли, что единственный способ остановить коронавирусную инфекцию – это коллективный иммунитет. Его можно получить, только путем иммунизации. Поэтому других вариантов на сегодняшний день просто нет. Мы говорим о штамме коронавируса "Дельта", поскольку не имеем права утаивать эту информацию.

Введут ли карантин и ограничения в транспорте

В связи с обнаружением индийского штамма коронавируса "Дельта" планируют ли в городе вводить карантин или внедрять ограничения в городском транспорте?

"Пока про ограничения мы вообще не говорим. Есть четкие нормы, которых мы придерживаемся. Например, постановление Кабмина, которым мы пользуемся в части введения тех или иных ограничений. Пока нет никаких оснований для введения ограничений в Киеве, а тем более жесткого карантина", – заявил сайту "Сегодня" Николай Поворозник.

Ранее мы писали, что Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

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Напомним, "Дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта