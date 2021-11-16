Приревновал жену Кулебы. Пьяный "слуга" в КГГА устроил драку (видео)

Депутат от "Слуги народа" в Киевсовете Владислав Трубицын пытался ударить коллегу из "Єдності" Ярослава Федоренко. "Слуга" в этот момент был пьян.
Відео опублікував Telegram-канал "ПриСлуга".
Инцидент произошел в колонной зале КГГА. На видео видно, что Трубицын сначала обнимается з главой фракции слуг Евгенией Кулебой, потом приревновал ее к депутату от "Єдності" Федоренку и попробовал ударить последнего.
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"Но градус алкоголя сделал свое, и все что получилось в пьяного Трубицына, это сбить с ног коллегу по фракции Женю Кулебу (между прочем жена руководителя МИДа)", – сообщает Telegram-канал.
Драка в Раде
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и внефракционный Гео Лерос устроили стычку возле парламентской трибуны. А все из-за высказываний последнего в адрес президента и главы Офиса президента.
Лерос выступал за отчет Временной следственной комиссии о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев", но слов он особо не подбирал и обвинил Офис президента в провале спецоперации.
"Нас интересует, кто из этой парочки – Зеленский или его секретарша Ермак – слили эту спецоперацию. Господин Зеленский… вы превращаете эту страну в мафию", – не успел договорить депутат и Тищенко помешал ему дальше выступать, убрав микрофон.
Они начали толкаться возле трибуны, на что Лерос отреагировал: "Хорошо, что здесь есть такие люди, как Тищенко".
Ранее мы писали:
- В Раде был неприятный инцидент с участием депутатов 1 июля, когда журналистка прямо во время брифинга ударила Никиту Потураева в лицо.
- В Верховной Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий. Стычка произошла в парламентской столовой.