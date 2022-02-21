Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Пришло тепло! Прогноз погоды в Киеве на 21 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице Украины осадков не прогнозируют, однако будет ветрено
Киевлян порадует тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"
Киевлян порадует тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 21 февраля, будет теплой. В этот день в столице Украины осадков не прогнозируют. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня в Киеве столбики термометров будут колебаться от +7 до +9 градусов. Ни дождя, ни снега в этот день ожидать не стоит. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
  • Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, поскольку дерево может упасть.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взрывов все больше, но эвакуироваться жители не спешат. Что сейчас происходит в Донецке Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Весна на пороге? Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

26 571

заболело за неделю в Киeвe

+13%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять