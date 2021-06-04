Признаю свою ошибку: лихач-скутерист неожиданно сдался и покаялся. Эксклюзивное видео

Появилось видео с признанием скутериста-лихача. Фото: скрин
Недавно удалось задержать скутериста-лихача, который в марте этого года ловко удрал от полицейских на Березняках. Сайту "Сегодня" Патрульная полиция Киева предоставила видео с признанием водителя в нарушении ПДД.
"Месяц дома находился, осознавал то, что сделал. Признаю свою ошибку", – говорит он в ролике.
Что было
Ранее Сеть взорвало видео погони полицейских за скутеристом, который работал доставщиком еды на Березняках. Он умудрился несколько раз нарушить ПДД, маневрируя по Днепровской набережной.
Кстати, "подрезали" его и сотрудники патрульной полиции, пытаясь остановить.
Чем закончилась погоня полицейских
Полицейским так и не удалось остановить скутериста. Тогда водитель скутера удрал от копов.
"На этом транспортном средстве отсутствовал номерной знак, и водитель не останавливался на требование полицейских", – рассказали тогда "Сегодня" в патрульной полиции Киева.
То есть водитель транспортного средства тогда остался безнаказанным.
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Сам признался
Нарушителя долго разыскивали и только 7 мая его удалось задержать. Точнее, он сам признался в содеянном, когда его остановили патрульные на улице Раисы Окипной в Днепровском районе.
Водителем оказался парень 1998 года рождения. После погони и резонанса, он боялся даже выходить на улицу и прятался дома.
Однако, с 23-летним нарушителем провели профилактическую беседу и отпустили. Его транспортное средство забрал эвакуатор.
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