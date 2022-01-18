Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Проезд для школьников в Киеве будет бесплатным, но не для всех: условия

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У родителей будет чуть больше месяца, чтобы обеспечить бесплатный проезд для детей
У детей должна быть специальная электронная карточка.
У детей должна быть специальная электронная карточка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Проезд в общественном транспорте Киева для школьников останется бесплатным. Но для этого необходимо оформить электронную карточку учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Реклама

Сколько детей уже имеют электронную карту

Проект "Электронная карта ученика" был начат еще в 2019 году. С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте.

В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.

Что будет с теми, кто не оформит

Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте.

Реклама

Для чего вводят такие карты

В КГГА объяснили, что электронная карточка учащегося позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками.

"Столица является лидером в использовании современных сервисов. Благодаря электронной карте ученика мы со стопроцентной точностью можем оплачивать транспортную услугу, которую предоставляем за счет городского бюджета учащимся-киевлянам", – сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что с помощью этой карты в будущем школьники смогут оплатить питание, а родители – контролировать оценки своих детей.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В аэропорту "Киев" отменили рейсы из-за сильного ветра – список Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве годовалый малыш сорвался с 15-го этажа – подробности Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 404

заболело за неделю в Киeвe

+12%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять