Прогноз синоптиков: какая погода ждет киевлян сегодня

В четверг, 26 ноября, в столице будет переменная облачность, без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха будет держаться на отметке 5-7 градусов тепла. А вот ночью опустится до 1-3 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
На территории Киевской области также осадков не предвидится – днем 5-7 градусов тепла, а ночью от 1 до 4 градусов. Смотрите карту:
Напомним, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит — никаких дождей.
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