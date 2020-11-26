Прогноз синоптиков: какая погода ждет киевлян сегодня

Завтра в Киеве немного потеплеет

В четверг, 26 ноября, в столице будет переменная облачность, без осадков.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха будет держаться на отметке 5-7 градусов тепла. А вот ночью опустится до 1-3 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

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На территории Киевской области также осадков не предвидится – днем 5-7 градусов тепла, а ночью от 1 до 4 градусов. Смотрите карту:

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Напомним, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит — никаких дождей.

Видео: Сегодня

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