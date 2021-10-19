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Прогреет до +14! В Киеве прогнозируют теплую погоду 20 октября

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 16:30
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Ветер ожидается юго-западный со скоростью 7-12 м/с
Солнечная погода в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Солнечная погода в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 20 октября, в Киеве ожидается теплая и солнечная погода. В этот день осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода в Киеве на 20 октября

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до 1-3 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 12-14 градусов.

В Киевской области ветер ожидается юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по региону ночью будет от 3 тепла до 2 мороза, а днем 10-15 градусов тепла.

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

Ранее мы писали:

  • какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

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