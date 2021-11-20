Прохладно и пасмурно: какой будет погода в субботу в Киеве (карта)

Начало уикенда в столице будет облачным, дождливым и очень ветреным

Осадки ожидаются в ночное время суток. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 20 ноября, в столице будет облачно, дождливо и очень ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве будет неустойчивой, облачной, ветреной, пасмурной, дождливой и типичной, как для поздней ноябрьской осени. А температура воздуха потеплеет на несколько градусов, по сравнению с предыдущими днями. Морозов по ночам пока ожидать не стоит.

Начало уикенда в столице будет облачным, дождливым и очень ветреным. Согласно прогнозу, осадки ожидаются в ночное время суток, а утром ливень станет слабее и может закончиться до обеда.

Температура – днем +8..+10 градусов (по ощущениям +5), ночью +4..+6.

Ветер – со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Осадки – вероятность 55%.

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В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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