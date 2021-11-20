Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Прохладно и пасмурно: какой будет погода в субботу в Киеве (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
20 ноября, 06:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Начало уикенда в столице будет облачным, дождливым и очень ветреным
Осадки ожидаются в ночное время суток. Коллаж "Сегодня"
Осадки ожидаются в ночное время суток. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 20 ноября, в столице будет облачно, дождливо и очень ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Подробности

Погода в Киеве будет неустойчивой, облачной, ветреной, пасмурной, дождливой и типичной, как для поздней ноябрьской осени. А температура воздуха потеплеет на несколько градусов, по сравнению с предыдущими днями. Морозов по ночам пока ожидать не стоит.

Начало уикенда в столице будет облачным, дождливым и очень ветреным. Согласно прогнозу, осадки ожидаются в ночное время суток, а утром ливень станет слабее и может закончиться до обеда.

  • Температура – днем +8..+10 градусов (по ощущениям +5), ночью +4..+6.
  • Ветер – со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
  • Осадки – вероятность 55%.

Реклама

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 090

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять