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Прохладный душ и бассейны. Как в Киевском зоопарке борются с жарой (видео)

25 июня 2021 14:42

Виктория Барановская Виктория Барановская

Для животных оборудовали распылители с водой – теперь они могут освежится или просто попить водички и утолить жажду

Жители Киевского зоопарка плавают в водоемах / Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Киевского зоопарка плавают в водоемах / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киев пришло жаркое лето. Оно не только порадовало киевлян, а и озадачило жаркой погодой. Однако в Киевском зоопарке сделали все возможное, чтобы животным было комфортно.

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Об этом сообщает пресс-служба.

"Летняя жара не пугает жителей Киивзоо, ведь они всегда могут поплавать в бассейне или насладиться прохладным душем", – говорится в сообщении.

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На видео слон купается под прохладным душем, а бегемот, медведь и тигр плавают в водоемах.

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Кроме того, в летних вольерах для животных оборудовали распылители с водой. Жители зоопарка могут освежиться или просто попить водички и утолить жажду.

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Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке с приходом лета начался настоящий бэби-бум. Сотрудники только и успевают принимать роды у животных.

Напомним, что по китайскому календарю в 2021 году на смену белом Крысе пришел спокойный и размеренный белый металлический Бык . Сайт "Сегодня" отправился в Киевский зоопарк, чтобы посмотреть на живых символов года, узнать их привычки. Там проживает аж четыре разных быка! У каждого есть свои история, характер, имя и семья. Знакомимся!

Также, в Киевском зоопарке появилась необычная фотозона в виде пропасти в джунглях. Для усиления эффекта у рисунка разметили скульптуру гигантского слона из покрышек.

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