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Прокуратура Киева требует расторжения договора аренды на землю стоимостью более 15 млн гривен

1 октября, 09:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Площадь земли 0,30 га

Хозяйственный суд Киева открыл производство о расторжении договора аренды и возвращении территориальной общине земельного участка в Оболонском районе.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как выяснилось, арендатор более 12 лет не осуществляет строительство на арендованном земельном участке.

"Земельный участок площадью 0,30 га и стоимостью более 15 млн гривен был предоставлен ​​частному предприятию в аренду на 15 лет для строительства, эксплуатации и оказания услуг станции технического обслуживания, складских и офисных помещений", – пишут в сообщении.

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В прокуратуре заявляют, что это нарушение предпринимателем условий аренды и требований земельного законодательства.

Вследствие чего территориальная община не имеет возможности эффективно использовать землю. Киевская местная прокуратура №5 подала иск о расторжении договора аренды и возвращении земли территориальной общине.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что с 1 сентября в Украине откроют данные о собственниках и арендаторах земли.

В Киеве суд отобрал 2 га земли у арендаторов в Соломенском районе столицы.

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Киев прокуратура оболонь земельные участки

Источник: Сегодня

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