Киевская прокуратура сообщила о подозрении копу за препятствование работе журналиста

Коп выбил из рук репортера телефон, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам

Полицейскому сообщено о подозрении по факту препятствования работе журналиста. Фото: Прокуратура Киева

Полицейский силой вытолкал журналиста с митинга, а также поломал его технику. Ему сообщили о подозрении.

Реклама

Как пишет пресс-служба Прокуратуры Киева, правоохранитель нарушил закон и будет нести ответственность.

События произошли еще 20 апреля 2020 года во время митинга представителей малого и среднего бизнеса возле здания Кабмина на улице Грушевского.

"Журналист ОО "Громадське телебачення" освещал указанный митинг, осуществляя прямую трансляцию с мобильного телефона напротив здания Кабинета министров Украины в парке "Городской сад", – пишут в сообщении.

Коп, находясь на дежурстве, не представившись и не разъясняя своих требований, приказал журналисту покинуть парк.

Реклама

Читайте также: Когда День журналиста в Украине: история и значение праздника

"После этого, в нарушение требований Закона Украины "О Национальной полиции", без предупреждения о применении физической силы и предоставления времени для выполнения своих требований, схватил последнего за рукав и насильно, вопреки воле вытолкал на тротуар парка", – добавляют в прокуратуре.

В тренде В Киеве у станции метро люди встретили косулю (видео)

Кроме этого, выбил из его рук мобильный телефон, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам.

Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что в Минске задержали журналиста за бело-красный шарф в авто.

Реклама

Напомним, в Минске 17-летний фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" Дмитрий Стаховский, который был сиротой и жил в общежитии, покончил жизнь самоубийством.