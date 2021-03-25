Спасут ли дом Вертипороха на Подоле: прокуратура взялась за известную "заброшку"

Дом находится на углу улиц Межигорской и Щекавицкой

Прокуратура требует от собственника памятника "Дом Вертипорох" привести объект культурного наследия в надлежащее состояние.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Так, дом черниговского купца Вертипороха находится на углу улиц Межигорской и Щекавицкой в Киеве. Здание занесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, как памятник архитектуры местного значения.

Прокуратура обратилась в админсуд с иском к владельцу дома с требованием проведения противоаварийных и неотложных консервационных работ.

"Коммерческой структурой, которая является владельцем памятника, несмотря на установленные действующим законодательством обязанности, охранный договор о достопримечательности культурного наследия длительное время не укладывается, меры по его сохранению не употребляются, здание не используется, находится в аварийном, почти разрушенном состоянии", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Отметим, трехэтажный кирпичный, оформленный в стиле неоренессанс, дом построен в конце 19 века. Сооружение – характерный образец прибыльного дома оригинального архитектурного решения.

Читайте подробнее в статье: Прогулка по Межигорской: разгневанный Посейдон, место, где выступал Лист, и руины дома купца Вертипороха

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