Потоп на Пушкинской разрушил стену медуниверситета и уничтожил истории болезней пациентов (фото, видео)

В медучреждении лечили больных сахарным диабетом киевлян – ноутбук со всей информацией о их лечении залило кипятком

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

В Киеве на улице Пушкинской прорвало трубу с горячей водой – авария не только оставила без водоснабжения четыре дома, а еще и парализовала работу кафедры эндокринологии Национального медицинского университета им. О.О. Богомольца.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Кипяток с мулом залил ноутбук заведующего кафедры, с историями болезней пациентов. Отметим, что в медучреждении лечили киевлян-диабетиков, вся информация о их лечении – уничтожена.

В медучреждении рассказали "Сегодня", что внутри здания потоп разрушил стену дневного стационара. На кадрах с места видно, что мул залил пол. А судя по виду заведения, разрушенные кабинеты придется ремонтировать.

Видео: Сегодня

Реклама / Фото: Игорь Серов, Сегодня

Кроме того, в здании университета пропал еще и свет, медики не могут продолжить диагностику и лечение.

А тем временем коммунальщики приняли решение мыть улицу от мула, который появился после потопа.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

Видео: Сегодня

Реклама

Ранее мы писали, что в Киеве фура провалилась под асфальт на проспекте Победы из-за прорыва трубы.

Напомним, ранее в Киеве во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломянского районов.