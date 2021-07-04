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Просто ему так захотелось: на Подоле произошла массовая драка (видео)

4 июля 2021 10:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

На видео с Контрактовой площади видно, что одного из участников потасовки жестоко избили

На Контрактовой площади подралась компания / Фото: коллаж "Сегодня"

На Контрактовой площади подралась компания / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве произошла массовая драка на Контрактовой площади.

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Об этом сообщает "Х**вый Киев".

На видео с места видно, что в потасовке приняли участие около десятка людей. На нем молодые люди избивают друг друга. В какой-то момент один из участников драки упал и был избит, он получил травмы.

В комментариях под видео один из мужчин рассказал, что драка началась из-за того, что на него без причин напал неизвестный, потому что "просто ему так захотелось".

Фото: скриншот
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Фото: скриншот

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Комментаторы отмечают, что полиции на месте не было. Судя по ролику, сложно определить стороны конфликта.

Ранее мы сообщали, что в Киеве девушки-подростки устроили драку посреди площади. Дрались, пока их товарищи равнодушно наблюдали. Детали расскажет Анна Безуглая. Она выясняла – почему именно сейчас имеем всплеск такой подростковой жестокости.

Напомним, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, есть раненый. Инцидент случился на улице Ревуцкого в одном из ночных заведений. Охранник получил ранение и его срочно забрала скорая.

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