Просто ему так захотелось: на Подоле произошла массовая драка (видео)

На видео с Контрактовой площади видно, что одного из участников потасовки жестоко избили

На Контрактовой площади подралась компания / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве произошла массовая драка на Контрактовой площади.

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Об этом сообщает "Х**вый Киев".

На видео с места видно, что в потасовке приняли участие около десятка людей. На нем молодые люди избивают друг друга. В какой-то момент один из участников драки упал и был избит, он получил травмы.

В комментариях под видео один из мужчин рассказал, что драка началась из-за того, что на него без причин напал неизвестный, потому что "просто ему так захотелось".

Комментаторы отмечают, что полиции на месте не было. Судя по ролику, сложно определить стороны конфликта.

Ранее мы сообщали, что в Киеве девушки-подростки устроили драку посреди площади. Дрались, пока их товарищи равнодушно наблюдали. Детали расскажет Анна Безуглая. Она выясняла – почему именно сейчас имеем всплеск такой подростковой жестокости.

Напомним, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, есть раненый. Инцидент случился на улице Ревуцкого в одном из ночных заведений. Охранник получил ранение и его срочно забрала скорая.