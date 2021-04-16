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Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)

16 апреля, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Проект был выполнен в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь"

В аэропорту "Борисполь" построят новую автостанцию. Проект уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу и в этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта "Борисполь".

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Об этом сообщает avianews.com.

Станция будет расположена рядом с существующей железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" и повторять стилистику терминала D.

Визуализация: Бюро Раден

Визуализация: Бюро Раден

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Разработчиком проекта стало бюро "Раден".

Визуализация: Бюро Раден

Визуализация: Бюро Раден

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Данный план бюро выполнило в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь".

Визуализация: Бюро Раден
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Визуализация: Бюро Раден

Проект также представлен на конкурс Украинской урбанистики.

Ранее мы писали, про строительство за 270 млн евро – в аэропорту "Борисполь" модернизируют аэродром.

Напомним, мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь за 4500 гривен и вот наши мысли.

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Киев Борисполь проект автостанция

Источник: Сегодня

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