Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)

В аэропорту "Борисполь" построят новую автостанцию. Проект уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу и в этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта "Борисполь".
Об этом сообщает avianews.com.
Станция будет расположена рядом с существующей железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" и повторять стилистику терминала D.
Визуализация: Бюро Раден
Разработчиком проекта стало бюро "Раден".
Визуализация: Бюро Раден
Данный план бюро выполнило в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь".
Визуализация: Бюро Раден
Проект также представлен на конкурс Украинской урбанистики.
Ранее мы писали, про строительство за 270 млн евро – в аэропорту "Борисполь" модернизируют аэродром.
Напомним, мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь за 4500 гривен и вот наши мысли.
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