Протест ФОПов парализовал центр Киева (видео)

В центре Киева 4 декабря митингующие перекрыли движение.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", на Крещатик вышли сотни предпринимателей.

Они движутся в сторону Бессарабской площади и выкрикивают лозунги: "мы не сдадимся, мы идем к победе!", "мы должны спасти микро-бизнес", "мы за Украину".

Сегодня предприниматели уже перекрывали улицу Грушевского, там были стычки протестующих с полицией.

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Ранее мы писали, что Верховная Рада обещала поддержать предпринимателей на карантине и отсрочить обязательное введение кассовых аппаратов, но не сделала этого. Почему разгорелся скандал с в общем-то ожидаемым введением кассовых гаджетов разбирались в "Сегодня".

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