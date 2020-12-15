Протестующие ФОПы таки установили палатки: вечерняя ситуация на Майдане

В Киеве на Майдане Незалежности, где предприниматели протестуют против карантинных ограничений и введения кассовых аппаратов, с утра было заблокировано движение и происходили столкновения с полицией, мы также сообщали о десятках пострадавших.

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Что происходит на главной площади страны сейчас – в репортаже с места событий в новостях "Сегодня" на "Украина 24".

"Вокруг меня сейчас много людей, предпринимателей. Хотя больше их и не стало, наоборот стало меньше на несколько сотен", – рассказывает журналист.

Однако толпа людей на Майдане по состоянию на 20:00 все еще большая и палатки все-таки установили.

"Здесь поставили три палатки, в них пока никого нет. Но, собственно, предприниматели добились своего – они установили палатки", – добавляет он.

Видео: Сегодня

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По словам журналиста, на Майдане вечером стало меньше спецназовцев, на площади остались преимущественно обычные правоохранители.

Требования предпринимателей неизменны – отменить кассовые аппараты и оставить упрощенную систему налогообложения. Протестующие утверждают, что им действительно будет трудно, они просто "умрут", так как неоткуда будет брать деньги и кормить своих детей и себя.

"Это просто для нас смерть, мы просто закроем свои предпринимательские деятельности, потому что мы не сможем просто выжить. Мы побыли три месяца на карантине – мы это почувствовали. Аренда съедает, коммунальные услуги – все съедает. Мы не можем просто выжить", – убеждена одна из участниц протеста.

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О твердых намерениях предпринимателей добиться своего говорит другая протестующая.

"Мы будем стоять, пока не добъемся своего. Мы будем ночевать здесь и ждем подкрепления. Сейчас люди поехали по местам собирать большее количество людей", – говорит женщина.

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По словам журналиста, буквально пару часов назад было где-то тысячу или чуть больше людей, которые стояли небольшими группками, а теперь они собрались под импровизированной сценой.

В то же время на площади стало значительно тише, по крайней мере люди больше не дудят в дудки.

Предприниматели заявили, что поехали за подмогой и завтра обещают людей гораздо больше.

Напомним, 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

В ходе протестов во вторник произошли столкновения активистов с полицией – в драке пострадали как представители ФОПов, так и силовики.

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