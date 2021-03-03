Против использования вакцин: в Киеве под зданием Генпрокуратуры митинг (фото, видео)

Здесь собралось несколько десятков человек

В Киеве под Офисом генпрокурора митингуют против использования вакцин, закупленных Минздравом.

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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.



Активисты считают, что вакцина CoviShield имеет сомнительное качество, поэтому против чиновников МОЗ следует открыть уголовное дело.

По их мнению, что вакцина была закуплена компанией "Божья благодать" с уставным фондом в 1000 долларов, которая ранее занималась строительством.





"Официальное название фирмы "Грейс оф Год", что в переводе означает "Божья благодать". Основным видом деятельности у неё значится не строительство, а торговля фруктами, мясом и фармацевтическими товарами", – пишут СМИ.

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Тем временем глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.

Ранее мы писали, что в Киеве проходят два митинга возле Верховной Рады Украины. Здесь собрались работники закрытых телеканалов ("112", ZIK, NewsOne), а также предприниматели.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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