Провоцировал патрульных: в Киеве мужчина за один день совершил два ДТП и получил штраф

В результате первой аварии у водителя забрали водительское удостоверение, но это его лишь разозлило и он начал демонстративно совершать нарушения

Ночью 22 апреля в Киеве произошло спланированное ДТП – водитель Fiat демонстративно нарушал ПДД на глазах у патрульных, чтобы они начали погоню.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Опасные маневры водитель начал в центре Киева, на улице Крещатик. Оттуда Fiat гнал со скоростью до 100 км/ч до Лыбедской площади. Там легковушка выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль Volkswagen, водитель которого спокойно ехал по своим делам и ничего не нарушал.

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Патрульные задержали нарушителя через 100 метров от места аварии.

Позже выяснилось, что водитель Fiat утром попал в ДТП, после которой у него забрали водительское удостоверение. А позже – получил штраф за проезд на красный свет светофора. Он заявил, что его жизнь "пошла под откос" и лучше разбиться на дороге.

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Ранее мы писали, что в центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель кабриолета сбила группу пешеходов на тротуаре.

Также напомним, в Одессе столкнулись три автомобиля.

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