Пройдут месяцы! Когда на Центральном вокзале Киева будет установлен новый эскалатор

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале устанавливают новый эскалатор после того, как предыдущий сломался в начале января.
Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци.
Ремонт происходит в период спада нагрузки после праздников. Установка двух новых эскалаторов Heavy Duty.
Далее по теме
Сможет останавливаться, если не будет пассажиров
У нового эскалатора будет ряд важных особенностей:
- полностью приспособлен к погрузке в соответствии с трафиком главного вокзала;
- сможет транспортировать до 11 тысяч пассажиров в сутки (у старого эскалатора данный показатель 7,3 тысячи пассажиров);
- будет иметь регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.
Сколько будет продолжаться установка
Пассажиры, обратите внимание, что с 21 января по 6 апреля.
Установка эскалатора будет продолжаться с 21 января по 6 апреля. В данный время пассажиры смогут воспользоваться бесплатными услугами по доставке багажа.
Кнопки для их вызова будут расположены у лестницы, ведущей с вестибюля Центрального вокзала к наземному переходу к Южному вокзалу и обратно.
Раньше мы писали:
- С оркестром и Сантой. Как открывали скандальную елку на главном вокзале Киева.
- Просто не узнать! Как украсили Центральный вокзал Киева до Нового года.