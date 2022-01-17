Пройдут месяцы! Когда на Центральном вокзале Киева будет установлен новый эскалатор

Ремонт обещают начать через несколько дней, когда окончательно закончатся праздники

Новый эскалатор будет установлен до апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале устанавливают новый эскалатор после того, как предыдущий сломался в начале января.

Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци.

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Ремонт происходит в период спада нагрузки после праздников. Установка двух новых эскалаторов Heavy Duty.

Сможет останавливаться, если не будет пассажиров

У нового эскалатора будет ряд важных особенностей:

полностью приспособлен к погрузке в соответствии с трафиком главного вокзала;

сможет транспортировать до 11 тысяч пассажиров в сутки (у старого эскалатора данный показатель 7,3 тысячи пассажиров);

будет иметь регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

Сколько будет продолжаться установка

Пассажиры, обратите внимание, что с 21 января по 6 апреля.

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Установка эскалатора будет продолжаться с 21 января по 6 апреля. В данный время пассажиры смогут воспользоваться бесплатными услугами по доставке багажа.

Кнопки для их вызова будут расположены у лестницы, ведущей с вестибюля Центрального вокзала к наземному переходу к Южному вокзалу и обратно.

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