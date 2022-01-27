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Пуля попала в сердце. В парке Киева нашли мертвого лебедя (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 января, 14:53
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По версии экспертов, тело птицы пробыло в воде 4-6 недель
При вскрытии в теле птицы обнаружили крупную пулю
При вскрытии в теле птицы обнаружили крупную пулю / Фото: Коллаж: Сегодня

В столичном парке "Наталка" местные жители обнаружили страшную находку – мертвого лебедя шипуна, тело которого плавало в воде. Напомним, что здесь поселилось очень много лебедей и опеку над ними взяли столичные коммунальщики.

Изначально думали, что птица умерла из-за того, что ее перекормили.

Как пояснили нам активисты, на воде возле парка плавала группа лебедей, а этот лебедь держался отдельно. Тело шипуна передали для проведения вскрытия специалистам Киевского зоопарка. Оказалось, что лебедя подстрелили.

Специалисты провели вскрытие
Специалисты провели вскрытие

При вскрытии в теле птицы обнаружили крупную пулю от пневматического ружья, она дошла до сердца. По версии экспертов, тело птицы пробыло в воде 4-6 недель.

Фото 18+

Пулю нашли в сердце птицы
Пулю нашли в сердце птицы

Кто мог совершить подобное, неизвестно.

Парадокс: одни люди спешат в парк "Наталка", чтобы проявить сердечность и покормить лебедей, а другие – подло стреляют в беззащитную птицу.

Кто стрелял – неизвестно
Кто стрелял – неизвестно

Где можно встретить лебедей и уток в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее входа на ВДНХ (ст. метро "Выставочный центр").

Утки облюбовали больше мест:

  • озеро Солнечное;
  • озеро Тельбин;
  • Фонтан-памятник возле Родины-матери;
  • Озеро в Отрадном парке;
  • Иорданское озеро на Оболони;
  • Китаевские пруды в парке "Феофания";
  • Парк Партизанской славы.

Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отварные зерновые, например, перловую крупу, ячмень.

Следует помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).

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