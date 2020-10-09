Пункты вакцинации и контроль за лекарствами: как в Киеве готовятся к сезону гриппа и ОРВИ

В Киеве скоро начнется сезонный пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Из-за эпидемии коронавируса в столице уже начали готовиться к "волне" заболеваний.

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Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, в городе примут такие меры:

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В медучреждениях организуют пункты вакцинации. Киевляне могут прийти на осмотр к врачу и сделать прививку. Платить нужно только за вакцину;

Руководители государственных больниц начнут лично контролировать, хватает ли в учреждении лекарств для пациентов, дезинфицирующих средств и средств защиты для медиков;

КП "Фармация" поручили обеспечить аптеки противовирусными препаратами;

Людям, которые находятся в группе риска, организуют иммунопрофилактику гриппа;

Медикам больниц и скорой помощи сделают прививки от гриппа;

Как известно, в Киеве за последние сутки, 8 октября, коронавирус обнаружили у 567 человек. Это самый большой прирост заболевших в столице с начала эпидемии. Общее количество пациентов достигло 26 463.

Также сообщалось, что в городе выделены 2500 коек в 200 медучреждениях. Однако больницы заполнены более чем на 70%. По словам мэра, если количество зараженных будет расти такими же темпами, мест для больных в больницах не хватит.

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