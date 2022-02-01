Пытались захватить? Мы узнали, что произошло возле здания СБУ в Киеве

На месте собралось много людей по непонятным причинам, также туда выезжали правоохранители

На месте работала полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

На улицу Владимирскую в Киеве, где ранее заметили скопление людей возле финансового учреждения, выезжали полицейские.

Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в пресс-службе полиции.

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"На месте выяснилось, то на Владимирской возле финансового учреждения собралось много людей. Произошел конфликт. Полицейские выяснили, что конфликт между участниками исчерпан. Правоохранители собрали заявления и пояснения собравшихся для детального выяснения всех деталей", – сообщили нам в полиции Киева.

Пытались захватить здание?

Правоохранители уточнили, что на Владимирской сегодня не было попытки захвата здания и стрельбы, пострадавших нет.

"Возле здания начали собираться люди. Полицейский сразу выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и уточнить, с какой целью собираются граждане. Причины собрания устанавливаются", – добавляют в полиции.

Что было известно ранее

В Telegram-канале "Киев Оперативный" появилась информация, что в Киеве на улице Владимирской массовое скопление людей и полиции возле здания СБУ. В соцсети писали что была попытка захвата здания.

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