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Карантин выходного дня в Киеве: работники кафе сдают своих конкурентов

14 ноября, 16:10

Игорь Серов , Ольга Литвин

Столичная полиция рассказала, как добывает информацию о нарушителях

incrussia.ru

incrussia.ru

Сегодня в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей. Разрешено только доставлять еду на дом.

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Редакция "Сегодня" поинтересовалась у правоохранителей, как они вычисляют нарушителей.

"Часть сообщений о нарушениях карантина выходного дня поступает, как ни странно, от работников проверяемых кафе. Так они сдают конкурентов", — рассказали нам в столичной полиции.

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Напомним, в Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу во время карантина выходного дня.

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Ранее мы писали, как работает карантин выходного дня в Тернополе: Кабмин запретил – мэр разрешил.

А во Львове полицейские остановили концерт, который 13 ноября проходил в ночном клубе. Там выступала группа "Бумбокс". На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.

Немного ранее редакция "Сегодня" рассказала, как будем жить по новым правилам карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Киев карантин полиция кафе информация нарушение
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