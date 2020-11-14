Карантин выходного дня в Киеве: работники кафе сдают своих конкурентов

Столичная полиция рассказала, как добывает информацию о нарушителях

incrussia.ru

Сегодня в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей. Разрешено только доставлять еду на дом.

Реклама

Редакция "Сегодня" поинтересовалась у правоохранителей, как они вычисляют нарушителей.

"Часть сообщений о нарушениях карантина выходного дня поступает, как ни странно, от работников проверяемых кафе. Так они сдают конкурентов", — рассказали нам в столичной полиции.

Читайте также: Полиция заблокировала работу крупнейших рынков Львова

Напомним, в Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованием разрешить работу во время карантина выходного дня.

В тренде Женщина умерла после операции в киевской клинике: в полиции завели дело

Реклама

Ранее мы писали, как работает карантин выходного дня в Тернополе: Кабмин запретил – мэр разрешил.

А во Львове полицейские остановили концерт, который 13 ноября проходил в ночном клубе. Там выступала группа "Бумбокс". На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.

Немного ранее редакция "Сегодня" рассказала, как будем жить по новым правилам карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама