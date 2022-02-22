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Ради мести? В Киеве выстрелили из гранатомета в адвокатскую контору

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 10:37
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Из-за взрыва были повреждены окна в кабинетах и фасад помещения. Следствие рассматривает несколько версий преступления
Копы уже ищут виновников / Коллаж "Сегодня"
Копы уже ищут виновников / Коллаж "Сегодня"

В Киеве неизвестные обстреляли здание на улице Дегтяревской. Никто не пострадал, однако полицейские уже начали уголовное производство. Хулиганы выстрелили в помещение из РПГ-26.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно

Ночью в здании на улице Дегтяревской, где на одном из этажей находится адвокатская контора, раздался взрыв. По предварительной информации, выстрел был из РПГ-26.

Из-за взрыва были повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет.

Хотели отомстить?

Копы устанавливают причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий преступления. Основная – профессиональная деятельность адвокатов.

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Как накажут хулиганов

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Виновники могут лишиться свободы до семи лет.

В центре Киева у здания СБУ открыли стрельбу из автомата

25 января в центре Киева произошла перестрелка. Огонь открыли возле главного управления СБУ.

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"Вооруженные титушки с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг", – сообщают в Сети.

В полиции Киева говорят, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы в центре Киева. Пострадавших нет, а вооруженными были представители охранной фирмы.

Ранее мы писали:

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