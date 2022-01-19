Распространение "Омикрона" и более 8 тыс. смертей: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Всего в столице коронавирус преодолели 328 527 человек

В городе увеличилось количество больных новым штаммом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 1268 больных коронавирусом. Кроме того, в городе фиксируют рост штамма "Омикрон".

Подробнее о том, что происходит с COVID-19 в столице, читайте в материале "Сегодня".

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"1268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8389 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 347 496", – об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки:

715 женщин в возрасте от 18 до 92 лет,

427 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

52 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 74 мальчика от 6 месяцев до 17 лет.

Среди умерших – 6 женщин от 49 до 89 лет и 6 мужчин от 54 до 81 года.

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Выздоровели за прошедшие сутки 635 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 328 527 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 209, в Днепровском – 171 и в Соломенском районе – 132 случая", – отметил мэр.

В городе готовятся к скачку заболеваемости

В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости на COVID-19 уже на этой неделе. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи. Также в столице участились случаи заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

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"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.

"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.

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