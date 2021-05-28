"Расслабляться рано". Кличко рассказал, сколько жизней унес коронавирус за сутки

В киевские больницы пришлось госпитализировать 62 пациента за прошлые сутки

Сколько новых случаев коронавируса за сутки в столице. Фото: Перший незалежний

В Киеве за минувшие сутки выявили 384 новых случая инфицирования COVID-19. Это на 70 случаев меньше, чем вчера. Умерли 15 человек – всего 5070 летальных случаев в столице.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

С начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 205 901 человек.

За сутки заболели:

218 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

148 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

9 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 до 15 лет.

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В киевские больницы пришлось госпитализировать 62 пациента, инфицированных коронавирусом, и 87 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Святошинском – 87,

Соломенском – 82,

Голосеевском районах – 74.

Всего выздоровели 161 900 человек в столице.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 189 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 208 украинцев.

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Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

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