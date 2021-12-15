Растрата на ремонте Южного моста: в офис "Киевавтодора" пришли с обысками

Согласно документам были выполнены работы подрядчиком на объекте в период с сентября по ноябрь

В "Киевавтодор" прошли обыски / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичная прокуратура провела обыски в офисах "Киевавтодор" и подрядчика. Все из-за растраты средств на ремонте Южного моста.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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"Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств при проведении государственной закупки, предметом которой является капитальный ремонт деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через Днепр в Киеве, совершенной в особо крупных размерах. Общая сумма подряда составила 148,7 млн. грн", – говорится в сообщении.

Обыски прошли в офисах "Киевавтодор" и подрядчика / Фото: пресс-служба прокуратуры

Часть работ, которые согласно документам были выполнены подрядчиком на объекте в период с сентября по ноябрь, не соответствуют заявленным объемам и стоимости.

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"Прошли обыски в офисных помещениях упомянутых предприятий с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, расследуемого по ч. 5 ст. 191 УК Украины", – добавляют в прокуратуре.

Что говорят в корпорации

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" "Сегодня" сообщили, что сотрудники столичной прокуратуры приходили к ним с обыском вчера.

"Мы предоставили сотрудникам прокуратуры все документы относительно Южного моста, которые их интересовали. Все эти тендерные документы есть в открытом доступе на сайте Прозоро", – расказали нам в КК "Киевавтодор".

Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщают о новых обысках в столичных госструктурах.

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