Разгар отпусков. В аэропорту "Борисполь" открыли все входы в терминал D

Все входы будут работать с 8:00 до 20:00 – в связи с карантином в терминал могут попасть только пассажиры с посадочным талоном

Терминал D в аэропорту "Борисполь". Фото: avianews

Международный аэропорт "Борисполь" открыл все пять входов/выходов до терминала D для обслуживания возросшего количества пассажиров в сезон отпусков и летних путешествий.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Лето в разгаре. А это значит, что в аэропорту начался горячий сезон отпусков и путешествий. Ежедневно аэропорт обслуживает около 260 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 37 тыс. пассажиров. В то же время "Укравтодор" начинает ремонт дороги в Борисполь, что тоже повлияет на время, которое надо потратить пассажирам, чтобы вовремя доехать. Поэтому мы решили открыть в течение дня дополнительные пункты контроля на авиационную безопасность до терминала D", – пишут в пресс-службе.

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Отмечается, что все входы работают с 8:00 до 20:00 – по два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход с многоуровневого паркинга.

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Напомним, что в связи с карантинными ограничениями в терминал аэропорта "Борисполь" могут попасть только пассажиры с посадочным талоном.

Ранее мы писали, что в Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь".

Также мы сообщали, что "Укрзализниця" запускает дополнительные рейсы Киев-аэропорт "Борисполь".