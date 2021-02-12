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Реактивный самолет длиной всего 9,5 метров прилетел в аэропорт Киева (фото)

12 февраля, 16:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Это один из самых маленьких реактивных самолетов в мире

В Киеве в аэропорту им. Сикорского заметили реактивный мини-самолет.

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Об этом сообщают на странице "Аеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport" в Facebook.

По словам пресс-службы, это одномоторный бизнес-джет, длиной всего 9,5 метров, который рассчитан на шесть пассажиров и пилота.

"Только посмотрите какой самолет к нам прилетел! Наименьший реактивный самолет в мире Cirrus Aircraft Vision Jet SF50", – сообщают в Сети.

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Стоит отметить, что самолет носит звание первого реактивного самолета с парашютной спасательной системой.

Ранее мы писали, что в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску.

Напомним, в августе-2020 на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, произошла драка. Два пассажира лайнера отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта.

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Смотрите сюжет – в ближайшие годы в Украине появятся самолеты западного образца:

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Киев самолет аэропорты

Источник: Сегодня

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