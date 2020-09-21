Рекордная елка и карантинные предосторожности: в Киеве готовятся праздновать Новый год

До Нового года остается еще чуть больше ста дней, но в Киеве уже во всю готовятся к празднику. Организаторы новогоднего гуляния на Софийской площади рассказали сайту "Сегодня", какой будет в этом году главная елка страны, и показали, как она выглядит на проекте.

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Киевлян и гостей города решили удивить – главная елка страны будет самой необычной за последние годы.

"Тематика Нового года 2021 – сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади.

По его словам, внутри пенька будут разнообразные фотозоны и активности.

"Площадь сказочного пенька – 34 метра, а его диаметр приблизительно 10 метров. Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошка, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить основанием и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой – до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", – делиться с нами Игорь Добруцкий.

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Ель украсят тематическими игрушками – это лесные звери, шишки, грибочки, желуди. Плюс яркие лампочки в виде свечей. Организаторы отмечают, что новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.

"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", – поясняет Добруцкий.

Вокруг главной елки на Софийской площади расставят пять фотозон с искусственными елочками поменьше – от 8 до 10 метров. Каждая фотозона будет с разными лесными героями – эльфами, гномами и лесными животными. Все желающие смогут возле них сфотографироваться. Появится елка и на Контрактовой площади, ее планируют украсить элементами Петриковской росписи.

Как встречали Новый год-2020 на Софийской площади, смотрите в сюжете:

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