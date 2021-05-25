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Ректор университета Шевченко требует лишить Лукашенко звания почетного доктора

25 мая, 20:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ректор убежден, что противозаконные действия президента Беларуси противоречат ценностям КНУ

Ректор КНУ возмущен поступков Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Ректор КНУ возмущен поступков Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Ректор Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко Владимир Бугров не считает президента Беларуси Александра Лукашенко достойным звания почетного доктора и просит ученій совет КНУ лишить его почетного статуса.

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Об этом ректор заявил на своей странице в Facebook.

"Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусских властей" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко", – написал Бугров.

Фото: Владимир Бугров/Facebook

Фото: Владимир Бугров/Facebook

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Он добавил, что считает Лукашенко недостойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко и убежден, что его противозаконные действия противоречат ценностям КНУ.

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"Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании!" – пояснил ректор.

Напомним, что сегодня Кабмин принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Также мы писали, что главы стран и правительств стран – членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний и призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

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